"Одноклассники" присоединились к глобальной кампании против насилия в отношении женщин

В социальной сети "Одноклассники" появились рамки для фотографий пользователей с хэштегом #НеМолчите, приуроченные к глобальной кампании "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин". Как сообщили в пресс-службе компании, проект разработан совместо с региональным офисом структуры "ООН-женщины" в странах Европы и Центральной Азии.

При установке рамок пользователи соцсети увидят видеоролик, который расскажет, что делать, если кто-то из близких стал жертвой насилия. При использовании рамки в ленте новостей автоматически создастся пост, призывающий друзей присоединиться к движению против насилия.

Кроме того, пользователи благодаря новым рамкам узнают про официальную группу "ООН-женщины" и могут вступить в нее. Там можно будет ознакомиться с публикациями о том, как общаться с жертвой насилия и как ее поддержать, узнать, какие виды насилия бывают, чем они отличаются друг от друга и как их распознать, а также познакомиться с единомышленниками и получить психологическую поддержку.

Кампания "16 дней активных действий против гендерного насилия" начинается ежегодно 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и завершается 10 декабря, в Международный день прав человека. Тема этого года - "Сделаем мир оранжевым: Финансирование, Реагирование, Предотвращение, Сбор!". Официальным цветом кампании является оранжевый, который символизирует яркий мир без насилия.