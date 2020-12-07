Режим работы ресторанов и кафе в Калининградской области продлили до 23:00

КАЛИНИНГРАД, 7 декабря. /ТАСС/. Предприятия общепита в Калининградской области с понедельника будут работать на два часа дольше, чем раньше, теперь заведения смогут принимать посетителей до 23:00. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Ранее в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса работа ресторанов и кафе в регионе ограничивалась с 06:00 до 21:00, за исключением доставки и продаж навынос.

"Режим работы предприятий общепита в Калининградской области с 7 декабря продлен до 23:00. Сохраняются требования по соблюдению социальной дистанции между посетителями, размещению за столиками не более четырех человек, масочный режим для персонала", - сказал Лысков.

Все остальные ограничения, введенные ранее из-за пандемии, в том числе запрет на проведение банкетов и массовых мероприятий, режим добровольной самоизоляции для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями дыхательной и эндокринной системы, обязанность компаний отправить на удаленный режим не менее 50% административного персонала и всех беременных, запрет на работу фудкортов и детских комнат в торговых центрах, сохраняются.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 7 декабря области выявлено 12 817 случаев заражения коронавирусом, в том числе 198 за прошедшие сутки, что стало новым суточным максимумом с начала пандемии. Вылечился 9 491 пациент, умерли 132 человека. По медицинским наблюдением находятся 5 494 человека.

Губернатор области Антон Алиханов ранее сообщил, что ситуация в регионе остается напряженной, но находится под контролем. Резерв коек для нуждающихся в стационарном лечении поддерживается на уровне около 20%. Оснований для ужесточения, либо отмены действующих ограничений, по его словам, пока нет.