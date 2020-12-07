В Эстонии установили ограждение на первом участке новой инфраструктуры границы с Россией

ТАЛЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Департамент полиции и погранохраны Эстонии завершил установку ограждения с колючей проволокой на первом участке строящейся пограничной полосы на границе с РФ. Об этом в понедельник сообщил заместитель гендиректора департамента Эгерт Беличев.

"Готова половина подъездных дорог и километр ограждения, - сказал он порталу ERR. - Там есть элементы, которые нужно будет добавить, но ограждение как таковое уже стоит".

Он добавил, что в настоящее время работы ведутся на участке протяженностью восемь километров. Там будут построены все элементы инфраструктуры, включая дороги для патрулирования, системы связи, канализации и электроснабжения.

Министр внутренних дел Алар Ланеман, который посетил место строительства новой инфраструктуры границы, отметил, что "с практической точки зрения речь идет о внешней границе Европейского союза и НАТО". "Мы все понимаем, что прилично обустроенная, оснащенная необходимыми техническими средствами и взятая под охрану граница очень важна, чтобы в Эстонии и Европейском союзе было безопасно жить", - сказал он.

Новая инфраструктура границы с РФ

Работы по строительству инфраструктуры на границе Эстонии с РФ начались в уезде Вырумаа в июле. В ходе первого этапа работ будет построена инфраструктура на отрезке эстонско-российской границы протяженностью 23,5 км от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до деревни Цереби, которая расположена в 3,5 км севернее пограничного пункта Лухамаа. На этом участке будут, в частности, построены патрульные тропы и подъездные дороги, ограждение и система видеонаблюдения. Смета первого этапа, который должен быть завершен в течение трех лет, составит €20 млн.

В августе 2019 года правительство Эстонии информировало, что стоимость всего проекта обустройства восточной границы составит €130,5 млн. Ранее сообщалось, что проект может быть завершен к 2026-2027 году.

Кабинет министров Эстонии утвердил проект обустройства сухопутной границы с Россией в 2016 году. Как заявлял на тот момент глава МВД Эстонии Ханно Певкур, в инфраструктурном отношении Таллин рассчитывает сделать свою границу с Россией "самой современной в ЕС", со стопроцентным техническим контролем. Пограничников намерены были обеспечить камерами слежения и беспилотниками.

Юридически эстонско-российской границы пока не существует. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.