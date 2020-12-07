Россиян будут информировать о положенных им льготах

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти будут обязаны сообщать россиянам о льготах, которые им положены. Узнать о доступных мерах поддержки можно будет с помощью портала госуслуг, при посещении органов соцзащиты, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая в понедельник оперативное совещание со своими заместителями.

Он отметил, что у многих россиян есть право на государственную помощь, но зачастую они даже не знают, что им положены пособия или иные льготы. "Чтобы исключить такие ситуации, правительство утвердило правила информирования граждан о мерах социальной поддержки, - сказал глава кабмина. - То есть государство будет обязано сообщать о них человеку".

Так, при рождении ребенка родителям будет предоставлена информация, какие выплаты они могут получить и какая еще помощь им положена. Россиянам также будут сообщать о дополнительных льготах при выходе на пенсию.

"Для этого надо дать согласие на портале госуслуг. И уведомления можно будет получать через личный кабинет портала либо при посещении органов социальной защиты, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования", - уточнил Мишустин, добавив, что никакие дополнительные обращения и заявления от граждан не требуются.

"Теперь не придется разбираться в существующих мерах поддержки и искать то, что подходит под конкретную жизненную ситуацию, - заметил премьер. - Это и есть проактивная система социальной поддержки, простая и удобная для людей, при которой получение государственных услуг не займет много времени".