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Житель Москвы потерял криптовалюту на 11 млн рублей, случайно попав на фишинговый сайт

У мужчины пропали более шести биткойнов и 70 Ethereum

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Более 11 млн рублей в криптовалютах были списаны со счета жителя Москвы после того, как он перешел по ссылке на фишинговый сайт (фишинг - интернет-мошенничество, целью которого является получение доступа к логинам и паролям пользователей - прим. ТАСС). Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило заявление от москвича, который сообщил, что являлся владельцем криптовалюты - более шести биткойнов и 70 Ethereum на общую сумму около 11,2 млн рублей. По его словам, в ноябре через QR-код он зашел на сайт blockchain.com, чтобы попасть в свой личный кабинет, но увидел, что все его средства со счета пропали. Позже выяснилось, что заявитель зашел на фишинговый клон сайта", - сказал собеседник агентства.

По данному факту начала доследственная проверка.

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