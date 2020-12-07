Глава Астраханской области: жизням отравившихся хлором в бассейне ничто не угрожает

АСТРАХАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Угрозы для жизни 30 пострадавших при отравлении хлором в бассейне в Астрахани нет, врачи своевременно оказали им помощь. Об этом в Instagram сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Благодаря профессионализму наших врачей и своевременно оказанной помощи жизни детей ничего не угрожает. Тем не менее медики будут следить за их здоровьем, чтобы в долгосрочной перспективе не наступило никаких последствий отравления", - написал глава региона.

Ранее сообщалось, что из бассейна в Астрахани госпитализировали 30 человек, в том числе 21 ребенка. Предварительный диагноз - острое отравление хлором. Шесть детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, но все пострадавшие в сознании.