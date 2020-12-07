Власти планируют ликвидировать последствия циклона во Владивостоке в течение двух недель

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Последствия циклона с ледяным дождем во Владивостоке и Артеме, которые наиболее сильно пострадали от стихии, планируется полностью ликвидировать в течение двух недель, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в понедельник в эфире "Общественного телевидения Приморья" .

"Ситуация непростая, потому что наморожение до 15 см, это просто ледяные глыбы. Параллельно сложилась непростая ситуация, но сейчас она начала решаться, с вывозом мусора, потому что сложно было проехать мусоровозам к контейнерным площадкам. Я думаю, что и Артем, и Владивосток эту работу максимально выполнят в течение этой недели - следующей с тем, чтобы к новому году город был почищен, убран и выглядел нормально", - сказал Кожемяко.

Он отметил, что ликвидация последствий циклона ведется круглосуточно, в этой работе задействованы тяжелые грейдеры, которые помогают убрать лед. Рассматривается вопрос о дополнительном приобретении коммунальной техники для уборки городских улиц, межквартальных и междворовых проездов.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. Двадцатого ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.