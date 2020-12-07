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В Костромской области 31 декабря будет выходным днем

Рабочий день в этом году переносится на 26 декабря

ТАСС, 7 декабря. Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял решение о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на субботу, 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в понедельник.

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"Решение принято. В Костромской области рабочий день с 31 [декабря] перенесен на 26 декабря. По поручению Сергея Ситникова в регионе был проведен опрос жителей, работодателей, профсоюзов и общественных объединений. Предложение по переносу выходного поддержали более 80% опрошенных", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 26 декабря должна быть обеспечена работа общественного транспорта по графику будних дней, а также функционирование детских садов и занятость школьников младших классов, "чтобы родители могли спокойно работать".

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