СМИ: средства борьбы с комарами могли стать причиной неизвестной болезни в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 декабря. /ТАСС/. Средства защиты от комаров и токсичные хлороорганические соединения могли стать причиной неизвестной болезни на юго-востоке Индии. Об этом со ссылкой на экспертов в понедельник сообщает агентство PTI.

Пока это только предположения специалистов. Возбудитель болезни не выявлен. Официальные данные и информация об исследованиях в настоящее время отсутствуют, отмечает агентство.

Вспышка неизвестного заболевания произошла в минувшие выходные в городе Элуру (штат Андхра-Прадеш). От нее умер один человек, 315 человек были госпитализированы. Среди них 46 детей и 70 женщин.

По данным медиков, у больных наблюдались головокружение, внезапная потеря сознания, головная боль и симптомы эпилепсии. Состояние большинства больных остается стабильным. Тесты на коронавирус у пациентов оказались отрицательными.

Образцы воды, продуктов питания и крови больных отправлены для анализа в лабораторию судебно-медицинской экспертизы.