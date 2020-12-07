В Тверской области открыли мемориал погибшим в годы войны бойцам из Якутии

ТАСС, 7 декабря. Мемориал воинам-якутам, погибшим в ходе стратегической наступательной операции "Марс" в 1942 году, открыли в Зубцовском районе Тверской области. Памятник установлен по инициативе общественности с участием поисковых организаций, сообщила пресс-служба областного правительства в понедельник.

Мемориал состоит из семи вертикально установленных каменных плит. На первой плите нанесена надпись: "Здесь в 1942 году ушли в вечность защитники Родины - воины-якутяне", на последующих плитах высечены имена 120 погибших.

"В Зубцовском районе в урочище Холм-Березуйский прошла торжественная церемония открытия Мемориала воинам-якутам. Он станет данью памяти якутянам, принимавшим участие в жестоких боях в Зубовском районе в период с 25 ноября по 17 декабря 1942 года в составе 326-й стрелковой дивизии", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Памятник установлен по инициативе общественности с участием поисковиков, в том числе выходца из Якутии - Владимира Сантуева. По данным пресс-службы, он более 10 лет ведет волонтерскую работу по поиску имен воинов, призванных из Якутии. Удалось установить 120 имен бойцов, погибших во время операции "Марс", которая разворачивалась вблизи урочища Холм-Березуйский. "Между правительствами Тверской области и Республики Саха (Якутия) подписано соглашение о всестороннем торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном сотрудничестве. Многолетнее партнерство по увековечению памяти героев войны продолжится реализацией новых значимых проектов", - приводит пресс-служба слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Как отметил первый заместитель постоянного представителя Республики Саха при президенте России Александр Сафронов, из Якутии на фронт ушли почти 64 тыс. человек, из них погибли более 35 тыс. "Наши земляки, из которых формировались в 1942 году знаменитые сибирские полки, стояли насмерть в 1941 году под Москвой, а затем здесь, на тверской земле, в 1942-1943 годах. Мы стараемся хранить и восстанавливать страницы истории", - подчеркнул Сафронов.

Ржевско-Сычевская стратегическая наступательная операция ("Марс") проходила с 25 ноября по 20 декабря 1942 года, боевые действия вели части Калининского и Западного фронтов для разгрома немецкой 9-й армии, входившей в группу армий "Центр", оборонявшейся в Ржевско-Вяземском выступе. Руководил операцией "Марс" Георгий Жуков.