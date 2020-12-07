В Кремле считают, что необходимости ограничивать передвижение граждан нет

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Предпринятые меры по борьбе с пандемией коронавируса по-прежнему позволяют не вводить новых ограничений, в том числе в части передвижения граждан. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что возникающие очаги внутри страны могут требовать рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами.

"Преобладает точка зрения, что нынешнего уровня организации процесса противодействия [пандемии] и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости", - сказал Песков.

Вместе с тем он напомнил об особых полномочиях, которые есть у глав регионов для борьбы с распространением вируса. "Главы регионов вольны использовать эти полномочия, разумеется, в согласовании с правительственной комиссией для принятия экстренных и эффективных мер по борьбе с распространением инфекции", - добавил пресс-секретарь президента.

Ранее в понедельник помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил журналистам, что фраза главы Минздрава о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами содержалась в научном докладе на конференции "Медицина и качество - 2020" в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста.