Инфекционный госпиталь для лечения ковида сдадут в Ивановской области 31 декабря

ТАСС, 7 декабря. Власти Ивановской области намерены сдать 31 декабря в эксплуатацию инфекционный госпиталь на 364 места, строительство которого ведется с августа. Об этом рассказал в ходе онлайн-выступления директор департамента здравоохранения Ивановской области Андрей Фокин.

"Каких-либо серьезных задержек, позволяющих сейчас сказать, что мы не успеваем к 31 числу, нет. На период пандемии госпиталь будет оказывать помощь больным только с ковид", - сказал Фокин.

Он уточнил, что в регионе строят госпиталь европейского уровня, который после пандемии может быть перепрофилирован под любое направление. "Солидное отделение реанимации, компьютерный томограф, полностью вся диагностика, хирургические операционные. По сути, это не моноинфекционный госпиталь, а трансформер, каждый блок которого можно перепрофилировать под любую современную клинику. У нас сейчас не в каждой больнице есть двухместная палата с собственным душем и туалетом, а там все палаты будут такие", - сказал Фокин.

На строительства госпиталя, который возводят силами МЧС, региону выделено из бюджета 2,5 млрд рублей. Госпиталь рассчитан на пять палатных корпусов, операционный и дезинфекционный блоки, отделение скорой помощи, интенсивной терапии, блок утилизации отходов, а также патологоанатомический корпус.

За последние сутки в Ивановской области выявлено 168 случаев коронавирусной инфекции, общее число заразившихся выросло до 16 954, из них выздоровели 12 259 человек, 291 пациент умер. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 488 912 случаев заражения, выздоровели 1 956 588 человек, умерли 43 597. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.