Путин встретится с председателем КС России накануне Дня Конституции

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным в преддверии Дня Конституции. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"<...> Планирует. Действительно, 12 декабря будет День Конституции, и накануне, мы ожидаем, что президент примет Зорькина", - сказал Песков.

День Конституции Российской Федерации установлен указом президента РФ от 19 сентября 1994 года. Конституция страны была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.