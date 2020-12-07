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Путин встретится с председателем КС России накануне Дня Конституции

Праздник отмечается 12 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным в преддверии Дня Конституции. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"<...> Планирует. Действительно, 12 декабря будет День Конституции, и накануне, мы ожидаем, что президент примет Зорькина", - сказал Песков.

День Конституции Российской Федерации установлен указом президента РФ от 19 сентября 1994 года. Конституция страны была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЗорькин, Валерий ДмитриевичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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