Контракты на более чем 50 млн рублей изучат во Владимирской области после дела о взятке

ТАСС, 7 декабря. Контракты на общую сумму более 50 млн рублей, находящиеся в работе департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области, проверят на соблюдение законов и прозрачности конкурсных процедур. Об этом сообщил замгубернатора региона Аркадий Боцан-Харченко в понедельник на совещании по вопросу обеспечения работы ведомства на период следствия по делу главы департамента Павла Панфилова, обвиняемого в получении взятки в 9 млн рублей.

"Все должно быть организовано и реализовано безупречно. В связи с этим следует тщательно проверить все находящиеся в работе контракты и подряды на общую сумму стоимости товаров, работ, услуг свыше 50 млн рублей. Иными словами, провести ревизию и там, где необходимо, принять соответствующие исчерпывающие меры", - цитирует пресс-служба администрации региона Боцан-Харченко.

Исполняющим обязанности директора департамента назначили первого замдиректора Игоря Лапина.

Суд поместил под арест на срок до 24 января 2021 года главу департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области Павла Панфилова, обвиняемого в получении взятки в 9 млн рублей. По версии следствия, в 2019 году Панфилов предложил гендиректору строительной фирмы за взятку обеспечить ему победу в электронном аукционе на право заключения контракта. Контракт на сумму свыше 460 млн рублей предусматривал возведение социального объекта в рамках реализации нацпроекта.