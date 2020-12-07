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Пандемия COVID-19

Ленинградская область не будет вводить ограничения на въезд из других регионов России

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что возникающие очаги внутри страны могут требовать рассмотрения ограничения передвижения физических лиц. Позже в ведомстве пояснили, что фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами была вырвана из контекста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Ленинградской области не планируют на фоне пандемии ограничивать передвижение граждан внутри региона, а также въезд из других субъектов страны, сообщили в пресс-службе правительства области.

"Ленобласть не планирует введение ограничений на передвижение внутри региона и въезд граждан из других субъектов РФ",- говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на XIII Всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество - 2020", сообщил, что возникающие очаги внутри страны могут требовать рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами.

Позже в Минздраве пояснили, что фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами содержалась в научном докладе в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияЛенинградская областьПандемия COVID-19
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