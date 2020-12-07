Ленинградская область не будет вводить ограничения на въезд из других регионов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Ленинградской области не планируют на фоне пандемии ограничивать передвижение граждан внутри региона, а также въезд из других субъектов страны, сообщили в пресс-службе правительства области.

"Ленобласть не планирует введение ограничений на передвижение внутри региона и въезд граждан из других субъектов РФ",- говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на XIII Всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество - 2020", сообщил, что возникающие очаги внутри страны могут требовать рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами.

Позже в Минздраве пояснили, что фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами содержалась в научном докладе в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста.