В Тверской области начали выпускать антибиотик "Меропенем" для лечения коронавируса

ТАСС, 7 декабря. Линию по выпуску антибиотика "Меропенем" производства компании "Фармконцепт", который используется в том числе при лечении пациентов с коронавирусом, открыли в Тверской области. Компания будет выпускать до 100 тыс. флаконов препарата в сутки, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.

"В Тверской области начали производство лекарственного препарата, который используется в том числе при вспомогательном лечении коронавирусной инфекции. Производственная мощность новой линии составляет 100 тыс. флаконов в смену. Лекарственный препарат будет реализовываться через дистрибьюторские компании на территории Российской Федерации, в том числе в Тверской области", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Инвестиции компании "Фармконцепт" в запуск линии по производству "Меропенема" составили 100 млн рублей. В 2021 на данной линии планируется запуск производства препаратов "Имипенем + Циластатин" и "Дорипенем", отметили в пресс-службе.

Компания "Фармконцепт" работает в Тверской области с 2015 года, когда приобрела линию фармпроизводства, действующего на базе Редкинского опытного завода в Конаковском районе. В феврале 2017 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи руководство предприятия и правительство региона заключили соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроекта по расширению и модернизации выпуска антибиотиков. Идет подготовка к открытию здания площадью 5 тыс. кв. м, в планах компании наладить производство препаратов для лечения онкологических заболеваний. Полный запуск производства планируется в апреле 2021 года, общий объем инвестиций в проект составит порядка 830 млн рублей.