{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2021

Томский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих региона

Для госслужащих распоряжение носит обязательный характер, для остальных жителей области - рекомендательный

ТОМСК, 7 декабря. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе для сотрудников областной администрации рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря. Об этом сообщили журналистам пресс-службе областной администрации.

На эту тему
В каких российских регионах 31 декабря объявили выходным

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сегодня, 7 декабря, подписал распоряжение о переносе рабочего дня с четверга, 31 декабря, на субботу, 26 декабря. Распоряжение подписано "в целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования праздничных дней в период новогодних каникул", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, для госслужащих распоряжение носит обязательный характер, для остальных жителей области - рекомендательный.

"Этой традиции не год, и не два. Каждый год мы переносим рабочий день с 31 декабря на другой день, потому что у томичей и томичек должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года. Рассчитываю, что работодатели, имеющие возможность принять аналогичное решение, пойдут сотрудникам навстречу", - цитируется Жвачкин.

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская областьНовый год и Рождество - 2021
Депутаты перевнесут законопроект о праве регионов решать, устанавливать ли беби-боксы
Его планируют внести в начале следующего года после доработки
Читать полностью