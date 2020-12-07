Томский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих региона

ТОМСК, 7 декабря. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе для сотрудников областной администрации рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря. Об этом сообщили журналистам пресс-службе областной администрации.

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сегодня, 7 декабря, подписал распоряжение о переносе рабочего дня с четверга, 31 декабря, на субботу, 26 декабря. Распоряжение подписано "в целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования праздничных дней в период новогодних каникул", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, для госслужащих распоряжение носит обязательный характер, для остальных жителей области - рекомендательный.

"Этой традиции не год, и не два. Каждый год мы переносим рабочий день с 31 декабря на другой день, потому что у томичей и томичек должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года. Рассчитываю, что работодатели, имеющие возможность принять аналогичное решение, пойдут сотрудникам навстречу", - цитируется Жвачкин.