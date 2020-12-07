Удмуртия подготовила 60 пунктов для вакцинации от коронавируса

ИЖЕВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Медицинские учреждения Удмуртии подготовили 60 пунктов для проведения вакцинации от коронавируса, в больницы закупили необходимое оборудование для транспортировки препарата в районные учреждения. Об этом ТАСС в понедельник сообщила главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Минздрава республики Елена Корякина.

"Таких пунктов у нас создано 60 по всей Удмуртской Республике, они будут размещаться в центральных районных больницах, а также в поликлиниках городов Ижевск, Сарапул, Глазов, Воткинск и Можга", - сказала Корякина.

По ее словам, организации закупили необходимое оборудование для обеспечения второго и третьего уровней так называемой холодовой цепи. На этих уровнях обеспечивается транспортировка и хранение вакцины при соблюдении необходимых условий. В случае с вакциной, разработанной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, это соблюдение температуры ниже минус 18 градусов.

"Закуплено оборудование для транспортировки и хранения вакцины, первое - это контейнеры, которые оснащены набором специальных хладоэлементов, они предназначены для температуры до минус 30 градусов. В комплект входит также термоиндикатор с функцией терморегистратора. Он измеряет температуру в поминутном режиме, чтобы подтвердить тот факт, что вакцина транспортировалась всегда с определенной температурой", - добавила Корякина.

Также в больницах и поликлиниках установили морозильные камеры, в которых смогут хранить запас вакцины. "Мы ожидаем поставку вакцины на этой неделе, общий объем, который подтвержден Удмуртской Республике по соглашению между правительством региона и Минздравом России, - это 1 299 доз. Далее в планах постепенный охват с расширением категорий. Первая категория, которая будет вакцинироваться - это медицинские работники так называемой красной зоны, далее это работники образования, а затем работники служб, которые обеспечивают жизнедеятельность - это коммунальные службы, МВД и так далее", - уточнила собеседница.

Корякина отметила, что в дальнейшем 60 пунктов смогут прививать население массово. В случае необходимости ставить прививки будут несколько медсестер или докторов. Увеличения количества пунктов не потребуется.