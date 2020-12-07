Удмуртия подготовила 60 пунктов для вакцинации от коронавируса

ИЖЕВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Медицинские учреждения Удмуртии подготовили 60 пунктов для проведения вакцинации от коронавируса, в больницы закупили необходимое оборудование для транспортировки препарата в районные учреждения. Об этом ТАСС в понедельник сообщила главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Минздрава республики Елена Корякина.
"Таких пунктов у нас создано 60 по всей Удмуртской Республике, они будут размещаться в центральных районных больницах, а также в поликлиниках городов Ижевск, Сарапул, Глазов, Воткинск и Можга", - сказала Корякина.
По ее словам, организации закупили необходимое оборудование для обеспечения второго и третьего уровней так называемой холодовой цепи. На этих уровнях обеспечивается транспортировка и хранение вакцины при соблюдении необходимых условий. В случае с вакциной, разработанной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, это соблюдение температуры ниже минус 18 градусов.
"Закуплено оборудование для транспортировки и хранения вакцины, первое - это контейнеры, которые оснащены набором специальных хладоэлементов, они предназначены для температуры до минус 30 градусов. В комплект входит также термоиндикатор с функцией терморегистратора. Он измеряет температуру в поминутном режиме, чтобы подтвердить тот факт, что вакцина транспортировалась всегда с определенной температурой", - добавила Корякина.
Также в больницах и поликлиниках установили морозильные камеры, в которых смогут хранить запас вакцины. "Мы ожидаем поставку вакцины на этой неделе, общий объем, который подтвержден Удмуртской Республике по соглашению между правительством региона и Минздравом России, - это 1 299 доз. Далее в планах постепенный охват с расширением категорий. Первая категория, которая будет вакцинироваться - это медицинские работники так называемой красной зоны, далее это работники образования, а затем работники служб, которые обеспечивают жизнедеятельность - это коммунальные службы, МВД и так далее", - уточнила собеседница.
Корякина отметила, что в дальнейшем 60 пунктов смогут прививать население массово. В случае необходимости ставить прививки будут несколько медсестер или докторов. Увеличения количества пунктов не потребуется.
О вакцине
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне и июле. Пациентам ставятся две прививки, вторая - спустя три недели после первой.
В Удмуртию первая партия вакцины из 42 доз поступила в конце сентября. Добровольцами стали сотрудники Республиканской клинической инфекционной больницы, Республиканской детской клинической больницы, Первой республиканской клинической больницы, Завьяловской районной больницы, а также работники скорой медицинской помощи. Вакцинация ранее проводилась только в Ижевске.
"Привито 42 человека, перенесли с разной степенью выраженности, гриппоподобный синдром наблюдался практически у всех, боль и ломота в теле, это проходило в течение суток после вакцинаций без каких-либо последствий", - сказала Корякина.
Всего на 7 декабря в Удмуртии зарегистрировано 14 829 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 11 617 человек выздоровели, 244 летальных случаев. Состояние заболевших: 2 016 находятся в удовлетворительном состоянии, 745 - средней степени тяжести, 207 - в тяжелом состоянии.