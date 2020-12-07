Школам и детсадам Бурятии разрешили провести новогодние утренники

УЛАН-УДЭ, 7 декабря. /ТАСС/. Школьники и воспитанники детских садов Бурятии смогут участвовать в новогодних утренниках, но только классом или группой, без аниматоров и родителей. Об этом сообщили журналистам в понедельник в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с пандемией.

"Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп детей - групп в детсадах, классов. Утренники и елки будут проводиться только внутри одной группы или одного класса. Запрещены мероприятия между группами и классами, приглашение сторонних лиц: аниматоров, артистов, а также родителей учащихся и дошкольников", - сообщили в оперштабе.

Санитарные врачи обязали при этом сотрудников учреждений образования проводить проветривание и дезинфекцию после каждого мероприятия.

Общегородские елки в Бурятии отменены. Будут закрыты для посетителей в предновогодний и праздничный периоды детские дома. "В них утренники пройдут без гостей, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", - сообщили в оперштабе.

Театры смогут приглашать детей на свои новогодние представления, но только по одному классу или группе. Зрелищные мероприятия разрешаются на открытом воздухе при условии соблюдения социальной дистанции.

По последним данным, в Бурятии зарегистрировано 20 887 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 244 - за последние сутки. 55% (11 568) инфицирования приходится на жителей города Улан-Удэ. В стационарах республики сейчас получают лечение 1 977 пациентов с COVID-19, занятость коечного фонда составляет 68,9%. Всего прошли лечение и выздоровели 16 223 человека, умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 485 человек.