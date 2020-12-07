В Волгоградской области 31 декабря объявили выходным днем

"Поддерживаю предложение сделать 31 декабря этого года выходным днем и дам поручение, чтобы своевременно был подготовлен нормативный акт", - сказал Бочаров на встрече с председателем Общественной палаты Волгоградской области Татьяной Гензе, которая обратилась с таким предложением от имени волгоградцев.

В пресс-службе уточнили, что переносов не планируется: "суббота, 26 декабря, также остается выходным".

На встрече с главой региона в понедельник председатель Общественной палаты области отметила, что на горячую линию поступают обращения работников предприятий и общественных организаций, через общественную приемную, по электронной почте - можно ли в нашем регионе 31 декабря 2020 года объявить выходным днем, так как это будет еще одна возможность собраться всей семьей и встретить Новый год.

В 2020 году 31 декабря уже объявлен выходным в ряде регионов. Также 31 декабря в этом году будет выходным для госслужащих в Томской и Владимирской областях, Крыму.