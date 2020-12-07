Путин поручил проработать вопрос о возвращении РПЦ ряда объектов Александро-Невской лавры

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече в понедельник с министром культуры Ольгой Любимовой отметил, что на территории Александро-Невской лавры еще остались объекты, которые необходимо передать Русской православной церкви (РПЦ). Глава Минкультуры заверила, что министерство прорабатывает этот вопрос с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Любимова доложила президенту о реставрационных работах в Александро-Невской лавре. "Мы уходим в глубокую реставрацию, очень сложный объект. У нас впереди памятная дата благоверного князя [Александра Невского]. Конечно же, очень важно помимо невероятно серьезной работы с церковью по духовной деятельности и по образовательным программам и концертным - реставрация, когда у нас есть возможность и фасады обновить, и уйти в глубокую реставрацию до 2028 года. Конечно, лавра должна сиять", - сказала министр.

"Там еще на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть", - заметил президент.

"Мы говорили со святейшим патриархом, мы также прорабатываем эту историю, потому что, конечно же, время проходит, и объект надо будет приводить в порядок", - отметила Любимова. По ее словам, министерство подготовило новую программу консервации памятников. "Мы не успеваем за временем, и очень важно - это деньги, которые мы не требуем дополнительно, мы перераспределили средства и нашли возможность 50 крупных объектов культурного наследия консервировать на десятилетия вперед", - уточнила министр культуры.

Отдельно она обозначила вопрос реставрации объектов деревянного зодчества, храмов XIV-XVI веков. "У нас 7,5 тыс. деревянных храмов, 3,5 тыс. из них в не очень хорошем состоянии. Это проблема достаточно серьезная", - сказала министр, подчеркнув, что необходимо воспитывать новое поколение реставраторов, при это важно работать в этом направлении совместно с церковью, с епархиями. Любимова добавила, что сейчас в Кижах заканчивается очень сложная реставрация. "И уже на этих объектах растут новые мастера", - отметила глава Минкультуры.

Ранее митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой передать церкви шесть зданий, которые относятся к комплексу Государственного музея городской скульптуры, расположенного на территории Александро-Невской лавры. При этом, как сообщал ТАСС в октябре вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, передача двух из этих зданий - Благовещенской и Лазаревской церквей - невозможна, поскольку внутри них находятся надгробия - экспонаты Музея городской скульптуры. Передача остальных объектов возможна, но необходимо найти новое здание для музея. В конце ноября вопрос о необходимости проведения реставрации в Александро-Невской лавре также поднимал на встрече с президентом РФ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.