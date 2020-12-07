Собянин заявил, что Москва готова к более масштабной вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Столица готова к более масштабной вакцинации жителей от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
"Мы проверили всю систему: работу складов, доставки до прививочных пунктов, хранение вакцины. Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации. Теперь, конечно, слово за разработчиками и производителям", - сказал Собянин.
Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря. Запись на нее организована в электронном виде. Это можно сделать на портале mos.ru. Запись открыли на две недели вперед. Прививочные кабинеты работают с 08:00 до 20:00 ежедневно. Всего на территории города открыто 70 прививочных пунктов.
В первые два дня работы пунктов вакцинации от коронавируса привили около 2 тыс человек.
"Мы начали обкатку масштабной системы вакцинации граждан. Так, 4 декабря мы открыли электронную запись групп рисков. В первую очередь это работники здравоохранения, образования и социальных служб. В выходные - в субботу и воскресение - мы открыли прививочные пункты, на которых привилось около 2 тыс. человек, - сказал Собянин. - Надеюсь, что в ближайшие недели мы будем получать более существенные объемы и, конечно же, будем расширять группы риска, которые включим в первоочередные для прививки от коронавируса".
Мэр Москвы отметил, что ситуация с коронавирусом в городе остается сложной, наблюдается рост по всем основным параметрам. При этом система здравоохранения в столице работает стабильно.
"Около 5 тыс. коек находятся в резерве для больных коронавирусом. Это достаточный запас прочности для того, чтобы быть уверенным, что в ближайшие недели, месяцы мы обеспечим необходимую доступность всей медпомощью без существенных изменений плановой и экстренной помощи. Тем не менее, вакцинация сегодня является главными направлением и решением проблемы, которой мы занимаемся уже почти 9-10 месяцев", - заключил Собянин.
Москва находится на первом месте в России по числу заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлен 654 841 случай заражения, из них 7 279 за последние сутки. Выздоровел 495 871 человек, умерли 9 425.
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