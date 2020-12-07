Собянин заявил, что Москва готова к более масштабной вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Столица готова к более масштабной вакцинации жителей от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Мы проверили всю систему: работу складов, доставки до прививочных пунктов, хранение вакцины. Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации. Теперь, конечно, слово за разработчиками и производителям", - сказал Собянин.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря. Запись на нее организована в электронном виде. Это можно сделать на портале mos.ru. Запись открыли на две недели вперед. Прививочные кабинеты работают с 08:00 до 20:00 ежедневно. Всего на территории города открыто 70 прививочных пунктов.

В первые два дня работы пунктов вакцинации от коронавируса привили около 2 тыс человек.

"Мы начали обкатку масштабной системы вакцинации граждан. Так, 4 декабря мы открыли электронную запись групп рисков. В первую очередь это работники здравоохранения, образования и социальных служб. В выходные - в субботу и воскресение - мы открыли прививочные пункты, на которых привилось около 2 тыс. человек, - сказал Собянин. - Надеюсь, что в ближайшие недели мы будем получать более существенные объемы и, конечно же, будем расширять группы риска, которые включим в первоочередные для прививки от коронавируса".