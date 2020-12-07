Мурашко: дефицита реанимационных коек для пациентов с коронавирусом в России нет

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Дефицита реанимационных коек для пациентов с коронавирусом в настоящее время в России не наблюдается, сообщил в понедельник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Хочу отметить, что реанимационные койки в достаточном количестве. Дефицита мы не испытываем, и в полном объеме помощь для тяжелых пациентов оказывается", - сообщил он.

По его данным, порядка 80% пациентов с коронавирусом или подозрением на него в стране проходят лечение амбулаторно. "На сегодняшний день на амбулаторном этапе находятся около 80% пациентов, получающих терапию и около 20% находятся на стационарных койках", - сказал он.

В стационарах находятся порядка 216 тыс. пациентов с коронавирусом. "В стационарных учреждениях находится 216 тыс. пациентов, и около 15 тыс. пациентов - это пациенты, находящиеся в стадии диагностики и этиологии возникновения внебольничной пневмонии", - сказал Мурашко.

Резерв коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией составляет в России 22,8% из 278,5 тыс. коек, добавил он. "В целом в стране развернуто 278,5 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19. И резерв составляет 22,8%", - сказал Мурашко.