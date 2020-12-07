{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Мурашко подтвердил, что не предлагал ограничивать передвижение между регионами

Министр здравоохранения отметил, что его фразу "неверно выдернули из контекста"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подтвердил, что не предлагал ограничивать передвижение между регионами страны из-за коронавируса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Хочу уделить особое внимание. Сегодня прошла конференция "Медицина и качество". Министерство здравоохранения не предлагало введения каких-либо ограничений по перемещению населения между регионами", - сказал Мурашко.

Он сказал, что его фразу "неверно выдернули из контекста выступления". "Обсуждались в целом вопросы, какие меры используются для управления различными инфекционными заболеваниями", - пояснил Мурашко.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
Депутаты перевнесут законопроект о праве регионов решать, устанавливать ли беби-боксы
Его планируют внести в начале следующего года после доработки
Читать полностью