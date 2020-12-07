МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подтвердил, что не предлагал ограничивать передвижение между регионами страны из-за коронавируса.

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"Хочу уделить особое внимание. Сегодня прошла конференция "Медицина и качество". Министерство здравоохранения не предлагало введения каких-либо ограничений по перемещению населения между регионами", - сказал Мурашко.

Он сказал, что его фразу "неверно выдернули из контекста выступления". "Обсуждались в целом вопросы, какие меры используются для управления различными инфекционными заболеваниями", - пояснил Мурашко.