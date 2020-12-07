Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, в значительной степени ее определяет заболеваемость в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация остается напряженной и в значительной степени определяется заболеваемостью в Москве и в Санкт-Петербурге", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Как пояснила Попова, на Москву и Санкт-Петербург приходится до 40% выявляемых в стране случаев заражения.

Ситуация в Карелии

Самые высокие в России показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией сохраняются в Карелии, сообщила Попова.

"Среднесуточный показатель [по России] составляет 18,8 [случая заражения] на 100 тыс. населения. Разброс показателя остается так же велик, как и в предыдущие недели: сохраняется позиция лидера, это Республика Карелия с показателем 75,7 на 100 тыс. населения", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Попова отметила, что на прошедшей неделе ведомство направило сотрудников для оказания организационно-методической помощи республике. "Конечно, сегодня все недочеты устраняются, но главное что было - это несвоевременность введения мер ограничения", - отметила она.

Ранее сообщалось, что суточная заболеваемость коронавирусом в Карелии и Санкт-Петербурге вдвое превышает общероссийский показатель. Попова сказала об этом в ходе брифинга в доме правительства 4 декабря.

Меры профилактики

Тщательное соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции и контроль за этим на всех уровнях власти сегодня актуальны как никогда, заявила Попова.

"По мерам, которые предпринимаются, я бы хотела отметить, что их тщательное соблюдение и контроль всех уровней власти, всех федеральных органов исполнительной власти, власти в субъектах и муниципалитетах сегодня становятся актуальными как никогда", - сказала она.

Попова подчеркнула, что наиболее тяжелая эпидемическая ситуация по коронавирусу наблюдается в тех регионах, которым не удалось до осени снизить заболеваемость до стабильных цифры. "И именно там жесткие требования, как впрочем и во всех других регионах, и жесткий контроль за их соблюдением. Только так можно сохранить тенденцию к стабилизации и снижению заболеваемости, которая есть в ряде регионов Российской Федерации сегодня", - заключила она.

Порог заболеваемости ОРВИ

Количество субъектов РФ с превышением порога заболеваемости ОРВИ снизилось за прошедшую неделю, сообщила Попова.

"За прошедшую неделю мы видим снижение количества субъектов с превышением недельных порогов по заболеваемости ОРВИ. Их количество снизилось с 47 до 42. Поимущественно это превышение формируется за счет заболеваемости взрослого населения", - сообщила она.

В начале ноября в Минздраве РФ отмечали, что с начала эпидемиологического сезона в России зафиксировано более 6 млн случаев ОРВИ.

Работники торговли и транспорта

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последние две недели интенсивнее всего растет среди работников промышленности, торговли, транспорта и госслужащих, сообщила Попова.

"Хотела бы отметить, что за последние два недели наиболее интенсивный рост показателей заболеваемости продолжается среди работников промышленных предприятий, работников торговли, работников транспорта и государственных служащих, что еще раз свидетельствует о недостаточном контроле уже на объектах, которые выполняют те или иные услуги или те или иные работы", - сказала она.

Масочный режим

Масочный режим, введенный на территории России для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдается преимущественно во всех регионах РФ. Однако за последнюю неделю за его несоблюдение составлено более 30 тыс. протоколов о нарушении, сообщила Попова.

"По ограничительным мерам - масочный режим соблюдается преимущественно во всех субъектах РФ. Он введен во всех субъектах РФ, но вместе с тем за прошедшую неделю за нарушение масочного режима составлено более 30 тыс. протоколов об административном правонарушении", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Попова добавила, что по всем фактам нарушений при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий составлены административные протоколы, которые переданы в суд.

Вакцинация от гриппа

Вакцинацию от гриппа в РФ прошли 72,5 млн человек, что составляет 50% совокупного населения страны, сообщила Попова.

"По иммунизации против гриппа по поручению президента РФ, хотела бы доложить, что на сегодняшний день привито уже 50% совокупного населения РФ - это 72,5 млн человек, в том числе за счет средств из федерального бюджета - 63,6 млн человек", - сказала Попова.

Президент России Владимир Путин поручил профинансировать вакцинацию от гриппа в предстоящий осенне-зимний сезон до 60% населения страны. В том числе до 75% россиян из группы риска, поручение было опубликовано на официальном сайте Кремля.