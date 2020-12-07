Морозная и солнечная погода сохранится в регионах ПФО до конца недели

ТАСС, 7 декабря. Установившаяся в начале декабря на территории Приволжского федерального округа ясная и морозная погода сохранится в большинстве его регионов до середины месяца, при этом в некоторых городах температура воздуха по ночам будет опускаться ниже минус 20 градусов. Об этом сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Существенных изменений в характере погоды в Приволжском федеральном округе в ближайшую неделю не произойдет. По-прежнему погоду будет определять мощный сибирский антициклон, и, хотя атмосферное давление немного понизится к концу недели, тем не менее, погода останется солнечной, ясной и умеренно морозной", - сказал Синенков.

По его словам, рассчитывать на потепление жители ПФО могут не ранее, чем через 10 дней - к концу следующей недели теплый воздух начнет приближаться к границам Поволжья. Так, в Нижнем Новгороде солнечно будет до конца недели, в дневные часы температура воздуха составит минус 7-10 градусов, по ночам - до минус 15 градусов. Синенков отметил, что ветер будет слабый.

Аналогичная погода будет наблюдаться в ближайшие дни в Казани, однако в конце недели столбики термометров в Татарстане по ночам могут опуститься до отметки минус 20-22 градусов. В Пермском крае, по данным "Фобос", будет больше облаков, но обойдется без существенных осадков, температура воздуха во вторник днем составит минус пять градусов, в ночь на среду - минус 15 градусов, будет понижаться до минус 18 градусов ночью к выходным. В Кирове ночью может быть до минус 20 градусов в конце недели, а днем в пределах минус 12-15 градусов мороза. В Пензе и Саранске, как сказал Синенков, ожидается около минус пяти-семи градусов днем и по ночам до минус 15 градусов.

В Башкирии в ближайшие дни будет наблюдаться большой разброс температур, обусловленный географическим положением населенных пунктов, сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Гульназ Загитова. Разница температур в разных частях региона заметна в дневные часы, теплее будет на возвышенных местах на юго-востоке республики, уточнила Загитова. Во вторник местами ожидается снег.

Морозная погода в городах Удмуртии способствовала становлению льда на реках республики. На небольших водоемах он уже достаточно окреп, но опасность на сегодняшний день представляет река Кама: ее берега и заливы уже покрыты льдом, а на середине еще наблюдаются промоины. Сотрудники ГУ МЧС России по региону во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте" рассказали, где лед может не промерзать, на какие опасные места стоит обращать внимание жителям. Также водолаз продемонстрировал пользователям, как нужно себя вести, если человек провалился под лед на водоеме, какие подручные средства можно использовать для спасения.

Аномальные холода

Синоптики Ульяновской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областей и Чувашии охарактеризовали погоду на ближайшие дни как аномально холодную. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на девять и более градусов, в связи с этим в регионах установлен оранжевый уровень погодной опасности или действует штормовое предупреждение.

Так, в Самарской области, по данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник столбики термометров опустятся местами до отметки минус 18 градусов. До среды сохранится переменная облачность без существенных осадков, местами ожидается туман, изморозь, синоптики предупреждают о гололедице. Ночами во вторник и среду температура воздуха по области может достигать минус 21-26 градусов, при этом днем воздух прогреется до минус 8-13 градусов.

Зима отметится в Оренбуржье морозами до минус 22-27 градусов, тихой и ясной погодой с атмосферным давлением выше климатической нормы. А в Саратовской области, помимо аномальных холодов, сохраняющихся вторую неделю подряд, в ближайшие дни ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее и изморозь, сообщает ГУ МЧС региона.