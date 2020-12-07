Более 180 машин скорой помощи поступят до конца года в несколько регионов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Дополнительные автомобили скорой помощи будут закуплены для нескольких российских регионов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник.

"Сегодня большая нагрузка ложится на всю систему здравоохранения и, конечно, на службы скорой помощи, не во всех регионах хватает машин", - констатировал глава кабинета министров на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По его словам, "по поручению президента правительство помогает субъектам Федерации расширять парк" машин скорой помощи. "Более 180 автомобилей скорой медицинской помощи будут дополнительно приобретены для Кировской, Псковской, Тульской областей, Чувашии и Краснодарского края", - отметил Мишустин.

"Все эти машины должны поступить в регионы до конца года, такое поручение дано министерству промышленности", - указал премьер.