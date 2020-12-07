Видео с Дудем и Ургантом стали самыми популярными на российском YouTube в 2020 году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ролики с участием блогера Юрия Дудя и ведущего Первого канала Ивана Урганта набрали больше всего просмотров в российском сегменте YouTube в 2020 году. Об этом в официальном блоге Google написала менеджер по связям с общественностью "Google Россия" Светлана Анурова.

По словам Ануровой, сегодня пользователями YouTube являются 77% жителей России, в целом сообщество видеосхостинга насчитывает больше 2 млрд пользователей. В России традиционно в списке видео, набравших наибольшее количество просмотров, много развлекательного контента. Первое место рейтинга - у шоу "Что было дальше?" с участием Юрия Дудя и певицы Лолиты Милявской. В топ-3 также попали интервью Дудя с комиком Алексеем Щербаковым и программа "Вечерний Ургант", гостем которой стал рэп-исполнитель Morgenshtern.

В топе рейтинга музыкальных клипов - клипы группы Little Big (на песни Uno и Hypnodancer), которая уже второй год входит в список самых популярных музыкальных видео на YouTube. Следующие две строчки заняла Клава Кока с клипами на песни "Покинула чат" и "Краш" (вместе с Niletto).

"Авторы YouTube весь этот год помогали зрителям поднять настроение. Они снимали челленджи, рассказывали о последних технологических новинках и компьютерных играх, шутили и обсуждали невероятные истории. Среди блогеров, набравших самое большое количество подписчиков в 2020 году, популярные креаторы, комики, обзорщики и тиктокеры", - рассказала Анурова.

Так, в топ-3 авторов среди российских пользователей YouTube по итогам года вошли каналы A4, "Глент" и Mamix.