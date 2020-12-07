В Татарстане не планируют закрывать въезд в республику из-за пандемии

"На сегодня вопрос о закрытии регионов, в частности, Республики Татарстан, никоим образом не стоит, поскольку на сегодня нет такой необходимости и все те мероприятия, которые проводились в начале пандемии - это начало года, март-апрель-май, они были тогда оправданными, в том числе и по ограничению въездов-выездов в ряд регионов. На сегодня эти мероприятия уже не так актуальны и, более того, скорее всего, могут даже привести к не совсем правильным последствиям. Поэтому на сегодня закрытие региона не планируется и не обсуждается", - сказала она.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на XIII Всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество - 2020", сообщил, что возникающие очаги внутри страны могут требовать определенных ограничений передвижения физических лиц, в том числе между субъектами.

Позже в Минздраве пояснили, что фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами содержалась в научном докладе в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Татарстана, в республике на 7 декабря зарегистрировано 93 новых случая коронавируса нового типа. Всего в регионе зарегистрировано 10 958 случаев заболевания, выздоровело за весь период 9 549 человек.