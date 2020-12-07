В Думе попросили МВД и ФАС дать правовую оценку интернет-рекламе мошенников о соцвыплатах

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин направил обращения главам МВД, ФАС и Роскомнадзора с просьбой дать правовую оценку случаям мошеннической интернет-рекламы социальных выплат. Копии запросов имеются в распоряжении ТАСС.

"Мне стало известно (в том числе из сообщений СМИ) о мошеннических действиях, совершаемых неизвестными в отношении граждан РФ. Под предлогом получения социальных выплат мошенники посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет собирают персональные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения), после чего предлагают оплатить сбор за свои "услуги" и просят ввести данные банковской карты", - говорится в тексте.

Злоумышленники, по словам Горелкина, постоянно меняют адреса сайтов, а для привлечения жертв используют рекламу с изображениями высших должностных лиц РФ и символов государственной власти. "На мой взгляд, [это] является не просто мошенничеством, но также явной дискредитацией государства. В целях защиты прав граждан и их законных интересов прошу вас прокомментировать данную ситуацию и дать ей правовую оценку", - указывается в обращении.

Как отметил парламентарий, он недавно наткнулся в интернете на баннер мошенников с изображением президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина с рекламой компенсационных выплатах для россиян. "Мне непонятно, почему это никого не волнует? Ведь уже не просто людей обманывают, а подрывают общественное доверие к государству и президенту. И не слышно про уголовные дела, блокировки", - возмутился депутат в своем Telegram-канале.

Горелкин также допустил, что ответы ведомств на обращения могут стать поводом для разработки законодательной инициативы.