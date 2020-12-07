Порядка тысячи жителей Калининградской области столкнулись с проблемой пересечения границ

КАЛИНИНГРАД, 7 декабря. /ТАСС/. Порядка тысячи жителей Калининградской области, работающих либо проходящих обучение за границей, столкнулись с проблемой пересечения границ из-за действующей нормы, разрешающей им однократный выезд за рубеж. Областные власти обратились к федеральному центру с просьбой пересмотреть это положение, сообщила ТАСС руководитель регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

Ранее к губернатору области Антону Алиханову обратился студент, посетовавший на то, что в связи с распоряжением правительства РФ номер 763, по студенческой визе выехать за границу можно только однократно, по этой причине многие студенты, которые учатся за границей, не могут вернуться на родину, например, на период каникул.

"Суть проблемы - в распоряжении правительства РФ номер 763, которое дает возможность студентам либо работающим за рубежом выехать за границу, но, к сожалению, "однократно". <...> То есть вернуться в страну гражданин РФ может в любой момент, через любой пункт пропуска, но повторно выехать за рубеж из-за оговорки "однократно" в распоряжении правительства он уже не может", - сказала Иванова.

Опрос через Instagram показал, что с этой проблемой столкнулись порядка тысячи жителей области. Это студенты, которые учатся, например, в польских городах Ольштыне или Гданьске, люди, которые работают в граничащих с областью странах, сообщила Иванова. "Было бы логично, если бы, например, студент, который учится в 150 км от Калининграда, получил возможность приехать на каникулы к родным, а потом вновь вернуться на учебу", - сказала она, заметив, областные власти уже обращались с таким предложением к федеральному центру. "Наше предложение - убрать из распоряжения слово "однократно". <...> Можно обозначить кратность пересечения границ, например, не чаще раза в месяц или по мере необходимости, как это сделано для определенных категорий граждан. Это уже технические детали", - уточнила собеседница агентства. Она добавила, что проблема также касается однократного въезда в область высококвалифицированных специалистов из-за рубежа.

В регионе понимают, что распоряжение правительства номер 763 нацелено на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. При этом, по оценкам областных властей, предлагаемое ими изменение затрагивает не столь широкую категорию граждан, чтобы оказать серьезное влияние на эпидемическую ситуацию в целом. Кроме того, все, кого касается эта норма, выполняют все требования Роспотребнадзора - тестирование на наличие коронавируса, прохождение режима самоизоляции. "Мы понимаем, что в основной массе население - достаточно разумные люди, и в период пандемии никто не будет бессистемно ездить туда-сюда. Каждый все-таки заботится и о себе, и о здоровье своей семьи", - заключила она.