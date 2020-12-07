Задержанные в Турции журналисты НТВ готовили материал о беспилотниках Bayraktar

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Задержанные в Турции российские журналисты готовили в том числе материал о беспилотниках Bayraktar. Об этом корреспонденту ТАСС сказала главный редактор НТВ Александра Кошарницкая.

"К сожалению, консульский доступ к ребятам не был предоставлен. Все, что мы знаем, мы получаем из источников, источников источников. Изначально та информация, которая у нас была: они задержаны за несанкционированную съемку чувствительного для турецкой безопасности объекта, - сказала главред. - Они готовили в Турции несколько материалов и один из них был о беспилотниках, которые используются на Украине - беспилотники Bayraktar".

Задержаны журналисты были в районе, где находится конструкторское бюро производителя беспилотников. По ее словам, это общедоступный район. Телекомпания не знает, успели ли журналисты начать съемку.

"На данный момент, опять же исходя из источников в том числе в турецкой прессе, им инкриминируют шпионаж, они находятся суде", - сказала собеседница ТАСС. "Сейчас (в суде) будут определяться обвинения, мы поймем, какие доказательства у этих обвинений, какая будет мера пресечения", - добавила она.

"Если съемка действительно несанкционированная, в таком случае происходит моментальная депортация, тем не менее с четверга они задержаны", - сказала главред НТВ.

4 декабря в МИД РФ сообщили, что российские журналисты Алексей Петрушко и Иван Малышкин, находящиеся в Стамбуле, перестали выходить на связь. В министерстве указали, что в последний раз полноценный контакт с ними был 3 декабря, в ходе него россияне сообщили, что их задерживают неизвестные и куда-то везут. Ранее в телекомпании НТВ заявили, что их сотрудники перестали выходить на связь после того, как сообщили редакции о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула.

О беспилотнике

Bayraktar TB2 - турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета производства Baykar Makina. Первый полет Bayraktar TB2 состоялся в апреле 2014 года, через год аппарат приняли на вооружение. Таким образом, Турция стала шестой в мире страной после США, России, КНР, Израиля, Пакистана и Ирана, которая самостоятельно создала ударный БПЛА и использовала его в обстановке реального боя.