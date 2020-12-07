В Перми умерла ректор медицинского университета, депутат Заксобрания края Ирина Корюкина

ПЕРМЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Ректор Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера, депутат Законодательного собрания Пермского края Ирина Корюкина умерла на 68-м году жизни. Об этом в понедельник в Instagram сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

"Пермский край понёс невосполнимую утрату. Сегодня не стало Ирины Петровны Корюкиной. Ректор медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор, создатель пермской научной школы педиатров. Всю жизнь Ирина Петровна посвятила медицине, прошла путь от студента до ректора, под ее руководством выпустились сотни высококлассных специалистов. Глубочайшие соболезнования родным, коллективу медуниверсита, и всем, кто знал Ирину Петровну", - написал он.

О причинах смерти не сообщается. По информации интернет-портала 59.ru, в последнее время Корюкина находилась в состоянии искусственной комы с поражением 90% легких, по предварительной информации, причиной смерти могли стать осложнения, вызванные коронавирусом.

Ирина Корюкина родилась 21 февраля 1953 года в Перми, окончила лечебный факультет Пермского медицинского института. В Пермском медуниверситете начала работать в августе 1976 года. Являлась доктором медицинских наук, профессором. 18 сентября 2016 года была избрана депутатом Законодательного собрания Пермского края от регионального отделения политической партии "Единая Россия".

Пермский государственный медицинский университет (ПГМУ) им. академика Е. А. Вагнера - один из крупнейших медицинских вузов России. ПГМУ готовит специалистов в области лечебного дела, педиатрии, стоматологии, медико-профилактического дела, клинической психологии.