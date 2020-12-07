В Курске похоронили сенатора Александра Михайлова

КУРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Похороны сенатора, бывшего губернатора Курской области Александра Михайлова, умершего 4 декабря в возрасте 69 лет, состоялись в понедельник на Северном кладбище в Курске. В траурной церемонии участвовали жители региона, сенаторы Совета Федерации, депутаты, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, передает корреспондент ТАСС.

"Ушел из жизни Александр Николаевич Михайлов, скоропостижно скончался. Александр Николаевич практически всю жизнь отдал общественной работе, государственной службе, трижды избирался депутатом Государственной думы, 18 лет руководил регионом, и во многом сегодняшнее состояние экономики - это заслуга Александра Николаевича и его команды, где инфраструктурные проекты и сегодня служат людям, экономике", - сказал губернатор региона Роман Старовойт.

Сенатор, бывший губернатор Курской области Михайлов умер в возрасте 69 лет 4 декабря. Михайлов возглавлял Курскую область в 2000-2018 годах. В ноябре 2018 года он был наделен полномочиями члена Совета Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Курской области. Входил в комитет по обороне и безопасности.