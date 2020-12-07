Ректор Крымского федерального университета заразился коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Коронавирус нового типа подтвердили у ректора Крымского федерального университета (КФУ) Андрея Фалалеева, он ушел на больничный и находится на самоизоляции. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"Я хорошо себя чувствую, болезнь протекает в легкой форме. Тест сдал 5 декабря, с сегодняшнего дня нахожусь на больничном. Продолжаю работать удаленно, все необходимые совещания провожу в онлайн-формате", - отметил Фалалеев, его слова приводит пресс-служба.

Отмечается, что в университете начала работу круглосуточная медицинская диспетчерская служба для студентов и преподавателей. Ситуация остается стабильной. При этом в пресс-службе КФУ уточнили ТАСС, что исполняет обязанности ректора проректор по научной работе Анатолий Кубышкин.

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского (КФУ) в конце октября перешел на дистанционную форму обучения для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Вуз был образован в августе 2014 года, объединяет семь академий и институтов, семь колледжей и семь научных организаций. В нем обучаются более 30 тыс. студентов, из них около 2,5 тыс. - иностранцы.

Рост числа заражений в Крыму начался в октябре. Последние три дня в республике зарегистрировали три максимума подряд, а менее 200 случаев инфекции в последний раз выявляли 23 ноября. Общее число выявленных случаев коронавируса в Крыму превышает 17 тыс.