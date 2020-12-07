Спад заболеваемости в Европе и рост в США. Как развивается ситуация с коронавирусом в мире

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Америке продолжает ухудшаться. Инфекция стремительно распространяется в США, где четыре дня подряд регистрируют свыше 200 тыс. новых случаев заражения. В Мексике после того, как в день стали выявлять более 10 тыс. инфицированных, был повышен уровень эпидемической угрозы. В Канаде число заразившихся превысило 400 тыс.
В Европе фиксируется спад заболеваемости, однако в некоторых государствах показатели снова пошли вверх после отмены ограничительных мер.
Общее количество заразившихся коронавирусом в мире к понедельнику превысило 67 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет онлайн-подсчеты на основе информации международных организаций и властей. Из-за последствий заражения COVID-19 умерли более 1,54 млн человек.
Пики в Америке
- В США (14,75 млн заразившихся) самый высокий суточный показатель - свыше 227,8 тыс. новых случаев - был зафиксирован в минувшую субботу. Всего за четыре дня в США выявили больше заразившихся, чем за все время пандемии на Украине (почти 822 тыс.), занимающей 16-е место в списке наиболее затронутых коронавирусом стран.
- Власти Сан-Франциско и пяти округов штата Калифорния из-за роста заболеваемости запретили населению с 6 декабря покидать свои дома без крайней необходимости ввиду роста числа случаев заражения новым коронавирусом.
- Суточное количество новых случаев заражения коронавирусом в Лос-Анджелесе приблизилось к беспрецедентно высокому уровню - 10 тысячам.
- В Канаде уже неделю выявляют более 6 тыс. инфицированных в сутки, общее число заразившихся уже более 415 тыс.
- Власти Мексики (1,18 млн) повысили уровень эпидемической угрозы из-за коронавируса на части территории страны. Высокий - "оранжевый" - режим эпидемической угрозы будет действовать в течение двух недель в 24 из 32 регионов.
Снижение заболеваемости
- В Аргентине (1,46 млн), по данным Минздрава страны, за сутки выявили около 3,3 тыс. новых случаев заражения, что стало самым низким показателем с 17 июля.
- Количество заболевших в Иране (1,05 млн) впервые с 10 ноября возросло за сутки менее чем на 11 тыс.
- В Индии, остающейся главным очагом коронавируса в Азии, доля тех, кто болеет в данный момент, снизилась до 4% от общего числа заразившихся. В стране с конца ноября выявляют менее 40 тыс. инфицированных в сутки.
Ситуация в Европе
- В большинстве стран Европы после введения строгих ограничительных мер заболеваемость снижается, в их числе Испания, Франция, Великобритания. В Восточной Европе она, наоборот, растет.
- В Чехии (547 тыс.) после смягчения социальных ограничений показатель суточного прироста инфицированных коронавирусом вновь пошел вверх. С конца ноября он возрос почти в полтора раза, а 4 декабря достиг 4,7 тыс.
- Литовское правительство продлило общенациональный карантин по коронавирусу до конца года и ужесточило ограничения после того, как в стране несколько дней подряд фиксировался суточный максимум. 5 декабря он составил 2,8 тыс.
- В Молдавии коронавирусная инфекция диагностирована уже более чем у 3% населения (116 тыс. человек). Молдавские врачи зарегистрировали в субботу новый максимум - 1 728 новых случаев заражения.