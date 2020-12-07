Спад заболеваемости в Европе и рост в США. Как развивается ситуация с коронавирусом в мире

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Америке продолжает ухудшаться. Инфекция стремительно распространяется в США, где четыре дня подряд регистрируют свыше 200 тыс. новых случаев заражения. В Мексике после того, как в день стали выявлять более 10 тыс. инфицированных, был повышен уровень эпидемической угрозы. В Канаде число заразившихся превысило 400 тыс.

В Европе фиксируется спад заболеваемости, однако в некоторых государствах показатели снова пошли вверх после отмены ограничительных мер.

Общее количество заразившихся коронавирусом в мире к понедельнику превысило 67 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет онлайн-подсчеты на основе информации международных организаций и властей. Из-за последствий заражения COVID-19 умерли более 1,54 млн человек.

Пики в Америке

В США (14,75 млн заразившихся) самый высокий суточный показатель - свыше 227,8 тыс. новых случаев - был зафиксирован в минувшую субботу. Всего за четыре дня в США выявили больше заразившихся, чем за все время пандемии на Украине (почти 822 тыс.), занимающей 16-е место в списке наиболее затронутых коронавирусом стран.

Власти Сан-Франциско и пяти округов штата Калифорния из-за роста заболеваемости запретили населению с 6 декабря покидать свои дома без крайней необходимости ввиду роста числа случаев заражения новым коронавирусом.

Суточное количество новых случаев заражения коронавирусом в Лос-Анджелесе приблизилось к беспрецедентно высокому уровню - 10 тысячам.

В Канаде уже неделю выявляют более 6 тыс. инфицированных в сутки, общее число заразившихся уже более 415 тыс.

Власти Мексики (1,18 млн) повысили уровень эпидемической угрозы из-за коронавируса на части территории страны. Высокий - "оранжевый" - режим эпидемической угрозы будет действовать в течение двух недель в 24 из 32 регионов.

Снижение заболеваемости

В Аргентине (1,46 млн), по данным Минздрава страны, за сутки выявили около 3,3 тыс. новых случаев заражения, что стало самым низким показателем с 17 июля.

Количество заболевших в Иране (1,05 млн) впервые с 10 ноября возросло за сутки менее чем на 11 тыс.

В Индии, остающейся главным очагом коронавируса в Азии, доля тех, кто болеет в данный момент, снизилась до 4% от общего числа заразившихся. В стране с конца ноября выявляют менее 40 тыс. инфицированных в сутки.

Ситуация в Европе