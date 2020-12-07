Вологодским медикам продлили выплаты за работу в моногоспиталях на 2021 год

ВОЛОГДА, 7 декабря. /ТАСС/. Медицинским работникам в Вологодской области продлили выплаты за работу с пациентами с коронавирусом на 2021 год. Будут продлены выплаты всем категориям медработников, которые предоставляются в данный момент из областного бюджета, сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

"И на федеральном, и на региональном уровнях существуют доплаты медработникам за экстремальные условия работы в монопрофильных госпиталях. Прошу сегодня подготовить изменения в постановления Вологодской области и продлить эти выплаты за счет средств областного бюджета на весь 2021 год", - сообщил глава региона на оперативном совещании областного правительства.

Он поручил департаментам здравоохранения и финансов рассчитать дополнительную потребность в финансовых средствах и обеспечить эти выплаты. Они должны предоставляться, начиная с 1 января 2021 года, поручил губернатор. Помимо этого, сообщил Кувшинников, все работники моногоспиталей с 7 декабря будут обеспечиваться горячим питанием за счет бюджета области.

О реабилитации в санаториях

Также медработникам моногоспиталей предоставят бесплатное санаторно-курортное лечение и реабилитацию после тяжелых смен. Реабилитацию можно будет пройти в санаториях на территории региона.

"В связи с тем, что медики в госпиталях подвергаются психологически сложной тяжелой работе в закрытых учреждениях в постоянном отрыве от родных, мы приняли решение о новых мерах поддержки врачей, младшего и среднего медперсонала. Прошу обеспечить санаторно-курортным лечением за счет средств областного бюджета по заявке главврачей госпиталей всех, кто нуждается в реабилитации после тяжелых смен и вахт. Все затраты по стоимости путевки будут возмещены", - сообщил губернатор на оперативном совещании областного правительства.

Губернатор поручил департаменту здравоохранения совместно с главврачами определить стоимость реабилитации, определить реабилитационные центры, санатории и профилактории на территории Вологодской области, где будут проходить реабилитацию медработники.

О ситуации с коронавирусом

На данный момент в регионе развернуто 1 610 коек для пациентов с коронавирусом, они загружены на 73%. Амбулаторным больным с подтвержденным диагнозом начали выдавать бесплатные лекарства, на это региону выделено из резервного фонда РФ более 43 млн рублей.

Режим повышенной готовности продлен в области до 15 января. Ограничено количество зрителей на концертах, в театрах, на конгрессах - до 25% загрузки зала, но не более 250 человек одновременно. Запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями. Крупные предприятия переходят на плавающий график начала и окончания рабочего дня, чтобы снизить пиковую нагрузку на общественный транспорт и не допускать скопления людей. Отменены новогодние корпоративы в помещениях и проведение елок и утренников в домах и дворцах культуры, они могут состояться только на открытом воздухе.

На 7 декабря в области подтверждено 14 677 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 369 случаев. Выздоровело 11 230 человек, умер 241 человек.

В новость внесены изменения (16:50 мск) - добавлены подробности в четвертом-шестом абзацах.