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Пандемия COVID-19
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Попова утвердила правила транспортировки и хранения вакцины "Спутник V"

Постановление действует до 1 марта 2021 года
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса "Спутник V".

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"Утвердить санитарно-эпидемиологические правила <...> "Условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) "Гам-ковид-вак". <...> Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и действует до 1 марта 2021 года", - говорится в постановлении, зарегистрированном Минюстом и опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. 

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