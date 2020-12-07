Попова утвердила правила транспортировки и хранения вакцины "Спутник V"

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Утвердить санитарно-эпидемиологические правила <...> "Условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) "Гам-ковид-вак". <...> Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и действует до 1 марта 2021 года", - говорится в постановлении, зарегистрированном Минюстом и опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.