Власти Прикамья предложили жителям сообщать о длительном ожидании врача через интернет

ПЕРМЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Жители Пермского края, ожидающие врача на дом больше суток, могут оставить обращение на региональном сайте "Управляем вместе" , после чего их направят главному врачу медучреждения для проверки и принятия соответствующих мер. Об этом в понедельник сообщается на портале правительтсва края.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила на брифинге, что в ряде регионов страны, в том числе и в Пермском крае, пациентам приходится ждать врача больше суток и призвала региональные власти еще раз обратить внимание на организацию работы по вызову медиков.

"На сайте "Управляем вместе" можно сообщить об ожидании врача на дом: если терапевта (фельдшера) нет больше суток, можно оставить сообщение в соответствующем разделе "Доступность здравоохранения". Вызов врача на дом после получения положительного теста ПЦР, ожидание повторного теста, открытие или продление листа временной нетрудоспособности - все опубликованные обращения направляются главному врачу медучреждения для проверки и принятия соответствующих мер", - сказано в сообщении.

По данным краевого правительства, на сегодняшний день поступило около 40 сообщений, 30 из них отправлены пользователями с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

В Пермском крае 7 декабря выявлено 307 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных превысило 22,8 тыс. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,02 при норме не более 0,8. По информации министерства здравоохранения региона, сейчас в перепрофилированных медорганизациях на лечении находится 3 437 пациентов: 2 089 человек с коронавирусом, остальные - с пневмониями и подозрениями на инфекцию.