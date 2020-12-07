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Генконсульство Норвегии в Мурманске возобновило работу

Диппредставительство временно не работало с 23 ноября

МУРМАНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Генеральное консульство Норвегии в Мурманске, закрытое с 23 ноября, возобновило работу для посетителей. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в диппредставительстве.

"До 7 декабря мы работали, но были закрыты для посетителей, сегодня возобновили прием посетителей, но по предварительной записи и в период с 10 до 16 с понедельника по пятницу", - сказал собеседник агентства.

В диппредставительстве ранее отмечали, что в условиях пандемии генеральное консульство Норвегии в Мурманске серьезно относится к санитарно-эпидемиологическим мерам. Ранее сообщалось, что диппредставительство временно приостановило свою работу с 23 ноября.

Теги
РоссияМурманская область
Пандемия COVID-19
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