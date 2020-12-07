Консул РФ заявил, что Москва по-прежнему настаивает на экстрадиции Винника

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Александр Винник должен быть экстрадирован в Россию, чтобы предстать перед судом по предъявляемым ему обвинениям. Об этом заявил в понедельник журналистам консул России во Франции Алексей Попов.

"Была неоднократно запрошена его экстрадиция в Россию, и мы продолжаем настаивать на ней, - подчеркнул российский консул. - Он - гражданин России и не является гражданином любой другой страны, и было бы логично провести следственные действия в России, тем более, что он работал только в России". "Все говорит о том, что это политический процесс: если бы речь шла о действительно серьезном расследовании преступлений, связанных с этой биржей и с программой Локи, то где как не в России получать информацию. Но никто почему-то не изъявил особого желания сотрудничать", - отметил Попов.

Политический процесс

"Все говорит о том, что это политический процесс: если бы речь шла о действительно серьезном расследовании преступлений, связанных с этой биржей и с программой "Локи", то где, как не в России, получать информацию. Но никто почему-то не изъявил особого желания сотрудничать", - отметил Попов. По его словам, Генпрокуратура РФ предлагала помощь в расследовании, однако французская сторона не высказала в этом заинтересованности.

"Несерьезно было назначать его единственным обвиняемым по делу "Локи", но, слава богу, здесь его оправдали, и это позитивный момент. Касательно работы биржи нужно смотреть, когда принимались определенные правила, по которым эти биржи должны были существовать - нельзя судить задним числом за то, чего не было. То есть, когда его принимали на работу, такого законодательства, которое бы четко регулировало их работу, еще не было", - добавил Попов.

Экстрадиция и заключение

Сотрудники консульства периодически посещают россиянина и, по словам Попова, планируют сделать это вновь после сегодняшнего вердикта суда. Дипломаты передавали ему книги от матери, с которой также поддерживают контакт. "Мы старались участвовать во всем по мере возможностей. Но компетенция посольства ограничена, и мы не можем влиять на судебные процедуры", - заявил дипломат, добавив, что Винник имеет возможность связаться с ним лично по телефону из тюрьмы.

Консул РФ пояснил, что после завершения судебного процесса во Франции россиянина должны вернуть в Грецию, где уже будет приниматься решение о том, куда он должен быть экстрадирован - в Россию или в США. До завершения следственных действий в других странах сложно сказать, где и как долго он будет отбывать наказание. "Все понимают, что если его выдадут в США, то оттуда он уже вряд ли сможет попасть обратно в Россию", - сказал Попов, отметив, что сам Винник воспринимает возможную экстрадицию "как смертный приговор". "В то же время все понимают, что если он попадет в Россию, то вряд ли он будет экстрадирован в США", - пояснил Попов.

О деле Винника

В понедельник Исправительный суд Парижа приговорил Александра Винника к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Ему также был назначен штраф в размере более €100 тыс. с учетом компенсаций пострадавшим сторонам. В то же время суд снял часть обвинений в вымогательстве и отмывании денег и полностью оправдал его по жалобам на нарушение работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. Также с него были сняты обвинения в использовании вредоносного ПО "Локи" для осуществления кибератак.

Александр Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от €4 млрд до €9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию, несмотря на заверения греческой стороны в том, что европейский ордер, выданный Парижем, уже утратил силу. Защита обжаловала это решение в Госсовете, но суд его подтвердил. Сам Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину.

В России Виннику предъявлены обвинения в хищении более 600 тыс. рублей, в "мошенничестве в сфере компьютерной информации" на 750 млн рублей. Сам россиянин еще во время заключения в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом.

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