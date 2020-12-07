Бесплатные новогодние подарки получат ученики младших классов на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Все ученики младших классов школ Ставропольского края получат перед Новым годом бесплатные новогодние подарки - по 1,5 кг конфет. На закупку сладких подарков из краевого бюджета выделили более 67 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в краевом управлении по информационной политике.

"Бесплатные новогодние подарки получат более 134 тыс. учеников 1-4 классов ставропольских школ. Каждый подарок - это 1,5 кг конфет лучших отечественных производителей. <…> На все конфеты имеется сертификат качества, а внутри каждого подарочного набора предусмотрен перечень сладостей. Подарки закуплены за счет средств краевого бюджета на сумму более 67 млн рублей", - говорится в сообщении.

Вручать сладости в школьных классах будут с 15 по 28 декабря, подарки за детей, которые находятся на больничном или дистанционном обучении, смогут получить их родители.

Дополнительные подарки предусмотрены для детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Каждому ребенку в возрасте от трех до 12 лет в такой семье вручат по 2 килограмма конфет.

Впервые бесплатные новогодние подарки все ученики начальных классов Ставропольского края получили в 2018 году. До этого подарки за счет бюджета получали только дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.