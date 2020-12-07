Дед Мороз рассказал о самых дорогих подарках из своего детства

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 декабря. /ТАСС/. Самыми дорогими для Деда Мороза подарками из его детства стали деревянная фигурка коня и кукла из соломы. Об этом он сообщил в понедельник во время пресс-конференции для жителей Петрозаводска, которая прошла в онлайн-формате.

"Я помню пару таких замечательных сюрпризов, которые мне, тогда еще начинающему волшебнику, сделали: это фигурка коника, вырезанная из дерева, ну и, конечно же, куколка из соломы", - рассказал Дед Мороз.

В своих путешествиях по России он часто получает подарки от детей и взрослых. Ему дарят пироги, пряники, елочные игрушки, вязаные носки и шарфы. Нравится Деду Морозу, когда на его волшебную почту приходят письма, написанные от руки.

"Вспоминая самые необычные подарки из творческих - это стихи и песни собственного сочинения. Это были песни о добре, это были стихи про Новый год. И мое морозное сердце радуется тому, что не просто ребята выучили произведение, а сами [его] сочинили", - сказал Дед Мороз.

Главный новогодний волшебник впервые провел онлайн-встречу с ребятами из Петрозаводска в ходе своего пятого - юбилейного - путешествия по стране. Здесь он удаленно пообщается с воспитанниками центра "Надежда" для детей, оставшихся без попечения родителей, а также сделает подарок для маленькой плохослышащей девочки - ей подарят на Новый год реабилитацию.

Большой тур по России из Великого Устюга Дед Мороз начал с виртуального посещения Сыктывкара и Ижевска. Путешествие проходит при поддержке волонтеров, общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", а также Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена".

Вотчина Деда Мороза

Вотчина Деда Мороза расположена в деревне Морозовице под Великим Устюгом, она появилась в 1999 году. Там есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действует городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды.