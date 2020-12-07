Умер публицист Александр Казинцев

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Критик, публицист Александр Казинцев умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщается на сайте "Литературной России" в понедельник.

"Только что пришла печальная весть: умер Александр Казинцев. Это был удивительно яркий человек. Он был талантлив буквально во всем. В молодости Александр Казинцев писал очень яркие стихи. Позже он с азартом занялся литературной критикой. Не было ему равных и в публицистике. Нам будет очень не хватать большого подвижника русской литературы Александра Ивановича Казинцева", - говорится в сообщении.

Александр Казинцев - российский публицист, журналист, критик, поэт. Работал заместителем главного редактора журнала "Наш современник", вел авторскую рубрику в "Дневнике современника", публиковался в журналах "Литературное обозрение", "Вопросы литературы", "Октябрь", газетах "Литературная газета", "Литературная Россия", "Завтра" и др., а также был автором нескольких книг.