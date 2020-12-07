Запрет на проведения банкетов и корпоративов ввели с 8 декабря в Саратовской области

САРАТОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Саратовской области ввели запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе банкетов и корпоративов, на базе санаториев, гостиниц и турбаз области с 8 декабря, сообщил вице-губернатор - председатель правительства региона Роман Бусаргин в своем аккаунте в Instagram.

"В регионе введены новые ограничения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией. С 8 декабря начнет действовать запрет <…> на проведение массовых мероприятий, это банкеты, свадьбы, корпоративы и тому подобное, в предприятиях и организациях: санаториях, курортах, гостиницах, баз отдыха и т. д.", - написал Бусаргин.

Также вводится запрет на работу детских игровых площадок и игровых комнат на объектах с массовым пребыванием людей, запрет на проведение развлекательных мероприятий в торговых центрах. Вводятся и правила допуска на ледовые катки и лыжные базы - здесь должна соблюдаться социальная дистанция не менее 1,5 м, а площадь льда должна быть не менее 10 кв. м. на каждого посетителя.