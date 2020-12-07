Россия надеется на сотрудничество с Белоруссией по вакцине "Эпиваккорона"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает на сотрудничество с Белоруссией по вопросу испытаний и производства вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" новосибирского центра "Вектор". Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Дипломат отметил, что Белоруссия станет первой страной, которая получит вакцину "Спутник V", разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи. "Сто белорусских добровольцев участвовали в клинических исследованиях "Спутника V". Сейчас прорабатываем совместное производство этой вакцины в Беларуси. Думаю, что мы продолжим такое сотрудничество и в отношении "Эпиваккороны", - указал он.

Замглавы МИД подчеркнул, что пандемия стала проверкой российско-белорусского сотрудничества в области здравоохранения на прочность. "Как не раз бывало в нашей истории, перед лицом опасности мы еще больше сплотились, - заметил он. - В первую волну, когда многие граждане оказались за рубежом, российские авиакомпании возвращали на родину белорусов, а белорусская "Белавиа" россиян".

Руденко обратил внимание, что гражданам Белоруссии на территории РФ наравне с россиянами оказывается бесплатная скорая и другая медицинская помощь. Он также напомнил, что Россия на безвозмездной основе направляла в Белоруссию наборы тест-систем для выявления инфекции, респираторы высокой степени защиты.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, другая - Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.