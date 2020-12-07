Запреты на корпоративы, лекарства для людей с ОРВИ. Главное о коронавирусе за 7 декабря

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 2 488 912 случаев заражения, из них новых — 28 142. За сутки умерли 456 человек, за весь период — 43 597.
- Появились сообщения, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предлагает рассмотреть возможность ограничения передвижения россиян между регионами и внутри них. Позже он заявил, что не предлагал этого, а его фразу "неверно выдернули из контекста". В Кремле считают, что необходимости ограничивать передвижение граждан нет.
- В Самарской области запретили проводить новогодние корпоративы, а в Саратовской — ввели запрет на проведение банкетов и корпоративов с 8 декабря.
Москва
- Всего зафиксирован 654 841 случай заражения, из них новых — 7 279. Госпитализированы 1 253 пациента.
- Коронавирус находят более чем у 40% москвичей, которые обращаются к врачу с симптомами ОРВИ, поэтому решено всем им выдавать лекарства, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
- Столица готова к более масштабной вакцинации жителей от коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мир
- Всего зафиксировано более 67 млн случаев заражения, умерли 1 536 056 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Власти ФРГ планируют ввести жесткий карантин после Рождества, сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.