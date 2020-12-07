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В Москве задержали трех участников квеста, пробравшихся в научно-исследовательский центр

Задержанными оказались трое приезжих в возрасте от 26 до 29 лет

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве трех человек за незаконное проникновение на территорию охраняемого научно-исследовательского центра. Задержанные объяснили, что выполняли задание онлайн-квеста и не заметили, как попали на закрытую территорию. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления Росгвардии по Москве.

Сотрудники вневедомственной охраны выехали на срабатывание охранной сигнализации на одном из охраняемых объектов на северо-востоке Москвы и, прибыв на место, установили, что на территорию научного центра пробрались несколько посторонних.

"Через несколько минут правонарушители были задержаны росгвардейцами. Ими оказались трое приезжих в возрасте от 26 до 29 лет. Молодые люди пояснили сотрудникам вневедомственной охраны, что, выполняя задание онлайн-квеста, увлеклись испытанием и не заметили, как попали на территорию охраняемого объекта", - рассказали в ведомстве.

Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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