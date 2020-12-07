В Карачаево-Черкесии запретили корпоративы, уличную торговлю и массовые мероприятия

ЧЕРКЕССК, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в связи с напряженной ситуацией с распространением коронавируса в регионе ввел запрет на корпоративы, новогодние утренники и другие массовые мероприятия, а также на уличную торговлю. Об этом он написал в понедельник на своей странице в Instagram .

"В целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса в Карачаево-Черкесии устанавливается запрет на проведение в период с 20 декабря по 10 января новогодних корпоративов в рабочих коллективах, новогодних утренников в детсадах и школах, любых массовых торжеств во всех без исключения образовательных организациях, включая вузы и сузы. Традиционная уличная торговля на городских и сельских площадях и улицах в предновогодний и новогодний период также запрещена", - сообщил Темрезов.

По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии остается напряженной, наблюдается ежедневный прирост случаев заболевания - порядка 95-99 человек в сутки, также в последние несколько дней в регионе регистрируют максимально высокое число выздоровевших после коронавируса за сутки.

"Прошу максимально серьезно отнестись к этим вынужденным мерам. Давайте общими усилиями сделаем так, чтобы новогодние праздники, несмотря на сложную эпидситуацию, были для каждого по-настоящему радостными. Уверен, что соблюдение этих строгих мер сегодня оправдано", - заключил руководитель региона.

За последние сутки в республике выявили 96 случаев заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 12 885 случаев инфицирования, 10 790 жителей выздоровели, 36 человек умерли. В госпиталях республики получают лечение 888 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.