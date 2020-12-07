Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете иностранного финансирования митингов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект депутата Дмитрия Вяткина о запрете иностранного финансирования публичных мероприятий. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба комитета.

Инициативой предлагается определить порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, расходования полученных в этих целях пожертвований. В частности, она обязывает организатора массовой акции при подаче документов перед ее проведением указывать счет, на который должны поступать средства. Законопроектом вводится запрет на финансирование публичных мероприятий иностранными государствами, организациями, гражданами и лицами без гражданства, а также НКО-иноагентами, россиянами младше 16 лет, анонимными жертвователями и юридическими лицами, зарегистрированными менее чем за один год до дня перечисления денежных средств или иного имущества.

Поддержку комитета получила еще одна инициатива Вяткина, запрещающая проводить массовые акции возле зданий экстренных служб. Кроме того, она позволяет признавать публичным мероприятием так называемые прогулки оппозиции, а также поочередное участие граждан в одиночном пикетировании. Помимо этого, документом вводятся дополнительные требования для журналистов, освещающих массовые акции.

"По итогам обсуждения большинством голосов комитет поддержал концепции обоих законопроектов и рекомендовал принять их в первом чтении", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно электронной базе данных Госдумы, рассмотрение обоих законопроектов в первом чтении запланировано на 9 декабря.